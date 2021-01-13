【大行點睇】大和削平安好醫生目標價三成　料收支平衡點延至2024年

大和發表的研究報告指，平安好醫生(01833) 策略投資互聯網醫院、線上醫生平台等，在2020年底前設立20所互聯網醫院，並計劃今年再增20所，現時透過互聯網醫院線上問診帶來的直接收入有限，不過就可透過互聯網醫院捕捉醫生資源，並提供流暢、高效的線上體驗，相信未來有更多變現模式，包括是共享會診費用、線下服務轉介、藥物銷售、健康管理及健康險等。



不過，短期而言，策略投資會削弱公司財務表現。此外用戶流量競爭在過去數月加劇，拖累公司收入增長減慢。另外，公司去年9月配股籌74億元後，料出現一次性的匯兌虧損。

該行重申對平安好醫生「跑贏大市」評級，但將目標價由140元降至100元，以反映短期競爭加劇，加上去年下半年主要財務數字或呈弱勢，將去年收入預測降7%，並將開支預測升18%，意味去年將錄8.5億元人民幣的淨虧損。另外考慮到公司逐步遠離零售電商，故將其2021-22年收入預測降17-21%，活躍用戶預測則降19%，估計收支平衡點將延至2024年。

事實上，瑞銀之前亦預料其收支平衡點會延至2024年，𣾀豐亦下調其目標價。

其他大行看法：

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