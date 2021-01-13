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【跟錢家學理財@iM網欄】房地產投資信託基金VS商業信託

名人薈萃 16:37 2021/01/13

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不少人將房地產投資信託基金（房託基金或REIT）和商業信託混為一談，因為大家都是名稱有「信託」二字的投資產品，又會分派利息，然而他們是不同的投資產品。

房託基金在監管上需要遵從《房地產投資信託基金守則》規定，而商業信託則不適用。證監會近日修訂《房地產投資信託基金守則》，令房託基金在進行投資時可以有更大的靈活性。

商業信託可以採用合訂證券的形式上市，即是把兩種或以上的證券，例如公司股票和信託單位「結合」起來，作交易或轉讓用途。採用合訂證券形式上市的商業信託會經營活躍業務，故與上市公司相似，因此商業信託的監管準則與上市公司相同。

 

房託基金的主要投資

投資者要留意，房託基金和商業信託在投資範圍、派息和借貸上限方面會有分別。在投資範圍上，房託基金主要投資於能產生定期租金收入的房地產項目，而且有關投資必須佔基金資產總值的75%或以上；商業信託則沒有這方面的規定，現時本港上市的商業信託中，有從事公用事業的，也有從事酒店投資事業的。
 

派息及借貸上限

派息方面，房託基金每年須將不少於其稅後淨收入90%的金額作為股息；商業信託則沒有這方面的硬性規定，有個別商業信託每年自願將可供分派收入全數派發給單位持有人。另外，房託基金借款總額不得超過計劃資產總額的50%，商業信託則沒有借貸上限的規定。
 

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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