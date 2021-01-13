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【港交所】市場數據收費太貴？ 港交所回應話無咁嘅事﹗

股樓投資 15:04 2021/01/13

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今日有立法會議員發現港交所 （00388） 對市場數據供應商的收費，普遍高於其他地區，要求香港政府及港交所考慮取消或降低收費。港交所回應指，隨著香港金融市場發展，獲取市場數據的需求亦不停變化，港交所一直檢討數據內容及收費。

【港交所388】瑞信看好中概股第二上市潮 升港交所目標價至525元   詳情請看[下一頁]

港交所又指，過去幾年港交所多次減免本地券商的費用，目前有超過八成交易所參與者申請豁免證券標準數據每月牌照費、接駁費及頭20個實時市場數據終端機訂戶費。港交所又指，1999年來自市場數據的收入為2.3億元，在20年間增長約兩倍，但現貨市場日均成交額同期增長了15倍，市值亦增加了10倍。

港交所又指，市場數據收費模式如有任何改動，都需要審慎及仔細研究，若有新進展將會通知市場。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港交易所（00388） 香港 成交 金融 立法會 香港交易及結算所有限公司

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