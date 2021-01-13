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【大行報告】大摩首選2隻電池股 調升目標價最多近2倍 潛在升幅27％及35％

股樓投資 15:52 2021/01/13

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摩根士丹利發布報告，內地電動車發展迅速，產業鏈擴張令電池原材料需求緊張，行業首選為贛鋒鋰業（01772）及洛陽鉬業（03993）。

報告指出，今年需求的持續擴張將提振鋰化工產品的消費，鋰行業中最大的贏家是有上游業務、原物料充足、同時具有碳酸鋰和氫氧化鋰成長潛力的公司，看好贛鋒鋰業，把贛鋒的目標價由48元，大幅上調198%至143元。

【延伸閱讀】2021展望：花旗列今年3大投資主題  籲科網股換馬至周期股   另推薦7大首選中資股 按【見下頁

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此外，大摩預計2021年鈷行業上游供應偏緊，將刺激定價，利好洛陽鉬業等上游礦企，因此上調洛鉬目標價60%，至7.5元。

贛鋒今日（13日）暫報112.6元，跌1.7%，與大摩的目標價相比，潛在升幅約27%；洛陽鉬業暫報5.56元，跌0.4%，潛在升幅約35%

 

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記者：李兆明

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