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【國會暴亂】YouTube禁止特朗普頻道上載新內容　指影片涉煽動暴力

科技 15:00 2021/01/13

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Google旗下影片平台YouTube日前宣布，將移除總統特朗普頻道新上載的內容，指其影片煽動暴力及違反政策。

美國國會大樓近日發生流血衝突事件，激發起各社交平台的封殺行動。繼主流社交平台如Facebook、Twitter採取封殺行動後，Google旗下影片平台YouTube日前宣布，將移除總統特朗普頻道新上載的內容，指其影片煽動暴力及違反政策。

【國會暴亂】Parler起訴Amazon關閉網絡服務器　涉嫌違反壟斷法

據悉，特朗普曾上載多段到訪德州的影片，當中提到圍牆和上周的執法問題。Google表示，頻道將被禁上載新影片或舉行直播，並採取額外行動，禁止於特朗普頻道的影片留言，為期最少7日，期效或會延長。根據YouTube政策，第二次被禁的期效為時兩周，第三次被禁將被永久停用。不過，YouTube就未有指明是哪一段影片違反規定。

特朗普的YouTube頻道擁有277萬位訂閱者，過往每隔數天上載自己或其他媒體片段。YouTube表示，凍結帳戶是為了回應特朗普頻道新上載的內容，同時也鑑於對依然存在的暴力事件感到擔憂，所以決定封鎖其頻道，並警告該頻道違反公司規管煽動暴力內容的政策，容後再檢視決定是否解封。

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【封殺特朗普】Twitter宣布永久移除特朗普賬戶

社交平台Twitter上周六宣布，將永久停止特朗普的私人帳戶；而Facebook其後亦繼續凍結特朗普的賬戶，直至他的總統任期結束。

責任編輯：施雯雯

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