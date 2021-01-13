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【國會暴亂】國會群組3人確診 為躲避示威者而接觸患者

環球社會熱點 17:19 2021/01/13

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美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者於上周舉行聯席會議期間，闖入國會山莊造成暴亂，多名議員為躲避示威者而匿藏至安全屋避難，期間與新冠肺炎確診患者存在接觸，最終導致3名民主黨議員確診感染新冠病毒。

為躲避示威者 議員誤闖隔離區恐染疫 【下一頁】

上周三國會發生暴亂事件期間，多名議員匿藏至安全屋，房間內有部分議員未有配戴口罩。美國國會醫生墨尼漢（Brian Moynihan）周日指，那些議員可能曾接觸一名新冠肺炎患者，呼籲當日曾進入安全房間的議員進行新冠病毒檢測，並遵守社交距離及配戴口罩。

事後民主黨議員科爾曼（Bonnie Watson Coleman）成為首名宣佈因國會暴亂而確診患上新冠肺炎。她於Twitter表示，因同在房間內的部分議員拒絕戴口罩，她其後進行新冠病毒檢測，結果呈陽性反應。科爾曼指自己目前在家中休養，並出現輕微感冒病徵。

另外兩名民主黨人Pramila Jayapal及施內德 （Brad Schneider）事後亦宣布確診患上新冠肺炎。

民主黨眾議員啟動彈劾程序 料最快周三表決 【下一頁】

3名議員事後均狠批共和黨人於上周三國會暴亂中，所有議員擠在一起期間未有配戴口罩而傳播新冠病毒，故共和黨需要為此負上全部責任。但從傳媒拍攝的相片所見，Jayapal 當日亦未有配戴口罩而進入房間。

有醫療專家指，當日房間內或存在超級傳播者，擔心會有更多議員相繼確診。

責任編輯：郭麗明

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