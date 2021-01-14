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【電動車】富智康再升18%、兩日累升4成　富士康吉利組汽車代工合資（第三版）

當炒股 15:47 2021/01/14

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富士康、吉利宣佈組合資公司，提供汽車代工及定制顧問服務。

吉利汽車 （00175） 母企吉利控股集團與富士康簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定制顧問服務，包括但不限於汽車整車或零部件、智能控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈全流程等。

在港股上市富智康 （02038） 連續兩日炒高約4成，繼周三大升18.5%，今日股價再升19%，最新報1.45元，成交額6.3億元。吉利現升0.8%，報32.95元，成交額34億元。

合資公司將導入ICT（信息與通信技術）分工模式，幫助客戶超越現有汽車產業模式，向創新高效的製造供應鏈體系和商業模式加速轉型，為汽車電動化、智能化、網聯化、共享化架橋鋪路，創造價值，實現共贏。

根據協議，合資公司雙方各持股50%。合資公司董事會由五名董事組成。其中，富士康委派三名董事，吉利控股委派兩名董事，董事長由富士康委派。鴻海創辦人郭台銘、吉利控股集團董事長李書福均有出席簽約儀式。

百度（美：BIDU）日前也宣佈組建智能汽車公司，吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。下一步雙方將基於吉利最新研發的純電動架構–浩瀚SEA智能進化體驗架構、百度Apollo的智能化技術，在智能汽車製造相關領域展開緊密合作，共同推出下一代智能汽車。

吉利早前稱百度與吉利母企合作生產智能車，但不涉上市公司，詳情請按【下一頁】

（第二版更新雙方正式簽署協議；第三版更新股價）

相關文章：

【吉利汽車】吉利破頂升兩成、券商鬥牛看逾50元　花旗：Tesla Model 3真對手（附各大行目標價）

【電動車】富士康傳考慮15億入股拜騰汽車 內媒：業務合作不涉投資（第二版）

編輯：陳健婷

港股 汽車 異動股 吉利汽車（00175） 百度（美：BIDU）

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