【輝瑞疫苗】美國醫生注射16日後亡 輝瑞料與疫苗無關

新冠肺炎肆虐全球，不少國家已經開展新冠疫苗接種計劃。輝瑞疫苗獲美國食品及藥物管理局（FDA）授權緊急使用後，美國全國開展輝瑞疫苗接種計劃。然而，美國一名醫生在接種輝瑞疫苗16日後死亡，當局介入調查，輝瑞表示正在研究原因，但相信和輝瑞疫苗沒有直接關係。

邁克爾斯（Gregory Michael）的遺孀內克爾曼（Heidi Neckelmann）在Facebook表示，他丈夫在去年12月18日接種輝瑞（Pfizer）疫苗，並在16日後死亡。

▲ 涉事醫師Gregory Michael

美國當局已經就事件介入調查，表示會作出跟進。輝瑞亦表示正積極調查事件，但不相信是疫苗導致死亡。輝瑞強調至今數以百萬的人已經接種疫苗，正在密切關注接種後的不良反應事件。

Moderna指疫苗抗體維持至少一年 可抵抗變種病毒 【下一頁】

內克爾曼表示丈夫生活健康，有運動習慣，從不吸煙，只會不時在社交場合飲酒。邁克爾斯在接種疫苗3日後，手腳部位的皮膚下出現紅色斑點。

他前往急症室求診後，經過血液測試顯示他凝血必須的血液成分，血小板水平為0。

邁克爾斯被確診為「急性免疫性血小板減少症」（acute immune thrombocytopenia），並即時被送入深切治療部留醫。

其後兩個星期，多名專家盡一切辦法，試圖增加邁克爾斯的血小板數量。最後他仍然因血小板不足，導致的出血性中風（hemorrhagic stroke）身故。

責任編輯：李俊儀