【疫市營商】青衣城瞄準年輕家庭客群　首季引入逾10間親子商戶

▲ 青衣城今年瞄準年輕家庭客群，首階段將於今年首季引入超過10間親子商戶組合。（青衣城提供圖片）

疫情下商場亦要改變營商策略，港鐵商場青衣城今年瞄準年輕家庭客群，首階段將於今年首季引入超過10間親子商戶組合，當中以餐飲食肆為主，新商戶亦將於店內陸續推出以親子為主題的菜單及產品，以滿足家庭客群對食肆的用餐需求。

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食肆包括以咖啡、甜品、輕食為主的「Beans」、來自日本的法式蛋糕甜品店「Chateraise」、小朋友最愛的和風芭芙連鎖店「西樹泡芙」，提供一系列口味泡芙凡、售賣多國水果的「名果店」、二打淥台式滷味，可讓小朋友吃盡台灣街頭美食等。

其他新商戶則以日常生活用品為主，包括剛進駐的益智兒童產品專門店「Awesome」，售賣多款別具教育性的兒童產品及玩意；全港首間卡通商店「Day Day Shop」，售賣多款迪士尼家品、文具及飾品，售價親民，適合一家大小盡情購物消費；還有適合一家大小的生活百貨專門店「AbouThai 阿布泰國生活百貨」等，店舖亦陸續進駐並推出主打小朋友的產品，塑造多元化親子消遣休閒熱點。

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責任編輯：朱悅瀅

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