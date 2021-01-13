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【大行報告】麥格理予百濟神州 「跑輸大市」評級 上調目標價至101.46元

股樓投資 14:31 2021/01/13

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麥格理發表報告指，指出百濟神州（06160）最有價值的競爭力仍然是其交易能力，看到其最近與Novartis Pharma（諾華）達成另外一項具有里程碑意義的交易，公司將抗PD-1抗體百澤安（替雷利珠單抗）的許可銷售權授予諾華，當中授權區域包括在大中華區、韓國、東盟和澳洲以外的主要地區。

報告指，該行將百濟神州的目標價由95.76元，上調5.95%至101.46元，但其認為該股股價已經提前反映最近公布的消息，予以「跑輸大市」評級。百濟神州跌2.55%，最新收報179.3元。

延伸閱讀 【大行報告】摩通指天然氣需求增 現金流勝預期 首選華潤燃氣評級「增持」【下一頁

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該行又指，對於海外的試驗及適應症，百濟神州將資助正在進行的全球試驗，而諾華將為其領域的新試驗提供資金。至於聯合試驗，每家公司將自行付費並保留其專有產品進行任何聯合療法的全球權利。

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撰文：溫藹紅

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