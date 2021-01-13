【晶片荒】全球晶片短缺半導體代工廠加價 中芯國際午後跌逾3%

▲ 全球半導體供應短缺，半導體代工廠商均加價。

全球半導體供應短缺，刺激半導體股股價造好。ASM太平洋 （00522） 午後升近3%，報99.6元，成交1.9億元。華虹半導體 （01347） 升2.2%，報42.65元，成交5.7億元。中芯國際 （00981） 今早曾升3.7%，其後倒跌，最新跌逾3%，報26.15元，成交37億元。

瑞信稱，亞洲半導體供應鏈產能滿載，無論是台積電TSMC（台：2330）的先進製程還是其他半導體代工廠的成熟製程均加價，8吋晶圓價格上調10%至20%，12吋成熟製程晶圓價格亦上調5%至10%。該行關注封裝測試或二線晶圓代工廠資本開支加快，但認為現階段新供應尚可控，加上美國對出口先進設備予中芯的限制，中芯國際資本開支仍可能放緩。

中芯國際獲准於美國OTC市場復牌持續交易至2月1日，詳情請按【下一頁】

瑞信看好半導體行業勢頭2021年將持續，主要得益於5G手機出貨、上半年繼續居家抗疫、因疫苗面市汽車工業等需求復甦等。該行又指，台灣晶圓代工企業2020年股價升74%，無晶圓廠（設計公司）股價升逾9成，令相關公司的估值高企，但預計晶圓代工企業盈利增長可達16%，無廠半導體公司盈利可增長12%，封裝測試盈利則料增長7%，仍可支持股價進一步上升。

瑞信將聯華電子（美：UMC）由40元上調至57新台幣，評級「跑贏大市」。該行同時將華虹半導體目標價由28元上調至42元，評級「中性」。

瑞信日前亦將台積電目標價上調至635新台幣，評級「跑贏大市」。該行予中芯國際的目標價則為19.6元，評級「中性」。

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編輯：陳健婷