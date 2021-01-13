【勞工假】政府明年先增佛誕為法定假日　每兩年加1日假與銀行假看齊

▲ 政府明年先增佛誕為法定假日。

政府將於明年開始增加法定假日（俗稱勞工假）數目，目標是由現時的12天增至17天，與公眾假期日數（俗稱銀行假）看齊。政府提出每兩年時間增一天法定假期，達致兩者「平權」，建議在2022年開始實行，先把佛誕（農曆四月初八）改為法定假日，即目前放勞工假的打工仔，在2022年5月先享有多一日假期，估計全港近4成僱員約120萬人會受惠。

政府向立法會提交文件，建議由2022年起，分8年增加共5日法定假期，新法定假日的日子按以下次序增加：2022年新增佛誕（4月或5月）；兩年後增加聖誕節後第一個周日（12月）；其後依次加入復活節星期一（3月或4月）；耶穌受難節（3月或4月）；耶穌受難節翌日（3月或4月）。

政府表示，由於2022年的佛誕在5月，即年中，有助僱主在新型冠狀病毒疫情對經濟的潛在影響下，有足夠時間作出相應調整。政府目標是在2030年完成把兩種假期「平權」。

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