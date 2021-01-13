【港股追蹤】日本城母企上半年利潤增2.5倍 計劃年內增最少10間分店

截至10月底止半年內，日本城母企國際家居零售（01373）的利潤增長2.5倍，扣除政府補貼及租金減免後，亦有約60%的利潤增長。集團主席魏麗霞指，因過去一年員工工作辛勞，所以基本上會加薪，幅度則視乎市場而定，亦會發放花紅，未來會繼續增聘人手。國際家居零售今日升2.4%至2.59元，成交510.5萬元。

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魏麗霞指，保就業所得款項基本上用於員工開支及未來部署聘請更多員工。截至去年10月底，集團共有2382名員工，半年內增加87人。近年集團已轉型至便利綜合店，業務擴展至個人護理、食品等，未來3至5年會繼續朝該模式發展。便利綜合店的發展模式可塑性更高，門店密度可提升，集團計劃今年開10至15間店。她又指，目前租金仍然受壓，街舖租金減幅更為顯著，短約業主大多願意減租，但集團目標續約3年，以穩定未來租金開支。

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政府宣布取消年宵市場，因此日本城計劃在門市舉行小型花市。因日本城每年在農曆年前都會賣年花，近年年花銷情理想。今年年宵市場突然取消，花商亦要有平台消化已預準的貨，所以集團打算將年花銷售擴大，並研究線上銷售。集團於去年7月起生產自家品牌「SMILE 365」口罩，現時共有4條生產綫。集團現時已有為企業製造口罩，未來望能與更多企業合作，及考慮批發業務。同時計劃推出家庭口罩套裝，新年亦會推出限定禮盒裝。

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