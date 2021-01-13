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【港股追蹤】日本城母企上半年利潤增2.5倍 計劃年內增最少10間分店

股樓投資 15:30 2021/01/13

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截至10月底止半年內，日本城母企國際家居零售（01373）的利潤增長2.5倍，扣除政府補貼及租金減免後，亦有約60%的利潤增長。集團主席魏麗霞指，因過去一年員工工作辛勞，所以基本上會加薪，幅度則視乎市場而定，亦會發放花紅，未來會繼續增聘人手。國際家居零售今日升2.4%至2.59元，成交510.5萬元。

【港股追蹤】聯想急升逾一成創新高　擬發CDR於科創板上市　獲麥格理維持跑贏大市評級  詳情請看[下一頁]

魏麗霞指，保就業所得款項基本上用於員工開支及未來部署聘請更多員工。截至去年10月底，集團共有2382名員工，半年內增加87人。近年集團已轉型至便利綜合店，業務擴展至個人護理、食品等，未來3至5年會繼續朝該模式發展。便利綜合店的發展模式可塑性更高，門店密度可提升，集團計劃今年開10至15間店。她又指，目前租金仍然受壓，街舖租金減幅更為顯著，短約業主大多願意減租，但集團目標續約3年，以穩定未來租金開支。

[HKTV Mall] 舉辦網上花市 傳將推出數據共享庫 港視半日大升逾8%  詳情請看[下一頁]

政府宣布取消年宵市場，因此日本城計劃在門市舉行小型花市。因日本城每年在農曆年前都會賣年花，近年年花銷情理想。今年年宵市場突然取消，花商亦要有平台消化已預準的貨，所以集團打算將年花銷售擴大，並研究線上銷售。集團於去年7月起生產自家品牌「SMILE 365」口罩，現時共有4條生產綫。集團現時已有為企業製造口罩，未來望能與更多企業合作，及考慮批發業務。同時計劃推出家庭口罩套裝，新年亦會推出限定禮盒裝。

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撰文 : 趙家盈

國際家居零售（01373） 日本城

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