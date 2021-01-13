【地鐵沿綫】日出康城LP10價單登場　折實呎價13,888起　南豐：十分心動價

新盤接連登場，日出康城LP10公布首張價單，涉及179伙單位，其中兩房佔119伙、三房佔51伙、四房佔9伙，發展商又以「十分心動價」形容首批單位定價。

LP10首張價單定價由879.2萬元起，至最貴2,550.9萬元，實用呎價17,468至21,558元，以最高折扣率，即20.5%計，單位折實價約699萬元至2,028萬元，折實呎價則約13,888至17,140元。折實最平單位為1B座2樓D室，面積485平方呎，折實價699萬元，呎價14,412元。呎價最平單位則為1A座2D室，面積634平方呎，折實價880.5萬元，折實呎價13,888元。

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談到LP10價單定價，南豐發展有限公司地產發展部及銷售部總經理盧子豪說，首批價單以「十分心動價」推出，價錢與其他一手新盤相若。他續說，項目最快明天（14日）收票及開放示範單位，最快下周公布銷售安排。

三房示範單位相：

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LP10樓書顯示，項目建有2座住宅大樓，提供893伙單位，設2房至4房間隔，亦提供特色單位，實用面積由447平方呎起，至最大3,928平方呎。

LP10最大特色是位於臨海地段，視野開揚，而且全數三、四房標準戶均享有海景，而海景單位比例較同區同系的LP6高。發展商早前透露，LP10首批單位定價參考區內其他期數的一手及二手價，由於康城商場已開幕，加上跨灣大橋日後落成，且是地鐵沿綫項目，預告LP10價錢將反映相關優勢，而項目的複式單位則計劃招標。

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