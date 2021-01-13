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【科技趨勢】疫情帶動科技應用　思科分享六大關鍵科技趨勢

科技 14:20 2021/01/13

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思科香港及澳門區系統工程總監朱錦滔總結出2021年六大關鍵科技趨勢，並利用思科數據及報告引證其預測。

新冠疫情爆發，促使科技應用急速發展，網絡、雲端、保安、協作及其他數碼科技均在「新常態」下擔當重大的角色。思科日前除發佈Workforce of the Future 2020調查的香港數據分析結果外，同時綜合各領袖及其全球客戶最新及最深入的見解，總結出2021年六大關鍵科技趨勢，並利用其數據及報告引證其預測。

【在家工作】思科主張遙距工作文化　未來工作模式將更具彈性

5G以及Wi-Fi 6　助解決數碼鴻溝

新冠肺炎疫情下，缺乏互聯網連接導致全球一半人口無法把握學習、商業發展及醫療保健的機會。思科香港及澳門區系統工程總監朱錦滔表示，新一代無線科技，包括5G及Wi-Fi 6，將提升頻寬、速度及延緩的標準，並令網絡覆蓋光纖價格極為高昂的地區，包括由非洲村落以至美國原住民保育地區等鄉郊社區。

此外，隨著感應器的興起，以數據為本的見解將協助締造更健康、更具效率的工作環境；企業可結合Wi-Fi及定位技術，以及同步至協作平台如Webex，這些數據將有助識別未被充分使用或過於擠迫的空間，同時監控房間溫度、濕度、空氣質數及光線等，並能協助網絡排難。

零信任保安興起　實現無密碼未來

而隨著傳統登入名稱及密碼的保安系統變得不合時，簡單、可靠且無需密碼的保安將成未來趨勢。零信任（Zero Trust）保安架構確保任何行為及人員都必須通過驗證，確保只有合適的用戶或設備才能存取網絡。根據思科的《2021年安全成果研究》（2021 Security Outcomes Study）結果顯示，有39%的受訪者表示，他們全力支持零信任保安架構，另有38%表示正朝著這個方向發展。同時，由於如生物辨識技術等相關支援科技在消費者和企業間日趨普及，無密碼的未來亦快將實現。

朱錦滔又指，由於消費模式將不斷改變，愈來愈多特性及功能可透過軟件即時從網站或雲端取用，這種按實際需要而付款的模式所帶來的彈性，以及可節省的成本為用戶帶來新選擇。這種按實際需要付款模式的新趨勢，為企業帶來更大的業務彈性及成本可預測性，有助管理其IT支出。據思科的2021年CIO及ITDM趨勢指標（2021 CIO and ITDM Trends Pulse）報告指出，約85%的CIO及IT決策者均同意這種模式對其業務重要，當中更有43%認為是非常重要。

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在疫情爆發初期，企業需於短時間內適應並應付各種極度難以預測的變化，而雲端技術正是造就全新業務彈性的關鍵推手。IT團隊在未來將需要更大靈活性，並憑藉升級的監察解決方案，團隊可從全面的監控改為集中監控重要的數據及見解。

最後，手機應用程式亦成為現時日常生活中的必需品，由購物、銀行服務、學習以至身心健康等，甚至協助追蹤COVID-19的確診個案。手機應用程式亦讓公營及私人機構能以創新形式與客戶接觸，並了解他們的需要。當然，大部份業務流程亦可透過應用程式進行，而當中最先進的應用程式，更可與用戶建立更個人化的關係，並作出即時回應。

記者：施雯雯

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