【電動車】瑞銀提出4大可能情景：中國將主導全球電動車市場？

▲ 瑞銀預測十年後中國電動車市場格局演變。

瑞銀中國汽車行業分析師鞏旻分析中國電動車市場格局演變，表示去年中國電動車品牌車銷量佔全球電動車銷量約3至4成，在技術方面，如續航里程、電池等可達到國際領先水平；由於國內電動車產業鏈發展完善及成熟能夠壓低整車成本，儘管遭遇疫情打擊，仍具較強的韌性，故對比同檔次的電動車，中國補貼前售價較歐洲國家便宜20%至60%。

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鞏旻談及至2030年全球電動車的競爭局勢演變，他預測了中國電動車即將面臨的4种情景：

1、大獲全勝的情景：中國電動車品牌在國內市場的佔比將達到7至8成，在海外市場市佔或超過20%。意味中國電動車品牌在全球的市佔超過40%，或有機會在全球處於主導地位。

2、分割的情景：無論中國汽車品牌在質量及價格均有優勢，但當銷往歐美國家時候，可能遭遇西方國家的消費者對中國品牌不信任的阻礙，或者會遇到貿易壁壘、關稅、政策、數據安全擔憂等方面的障礙。

3、落後的情景：哪怕中國消費者富裕起來，出於對品牌定位的考量，依然會選擇外國電動車品牌，類似當前中國傳統燃油車品牌所面臨的處境。

4、合作的情景：中國車業在製造環節擁有成本和效率方面的優勢，整個產業鏈具有非常強的韌性；惟歐美國家在設計、品牌享有溢價優勢。結果是中國有可能依然會更多從事汽車代工的角色，類似目前手機等電子產鏈的格局。

鞏旻分析稱，從整個電動車產業鏈的角度來看，電動車中游企業，尤其是電池包、電池材料、電動車零部件等企業可受惠於其中三種情形將市場擴展至環球。而整車廠只有上述第一種情形可將電動車售往海外市場。也反映，中國電動車中游企業在全球有明顯的競爭力，尤其是電池包方向，目前傳統整車強國歐洲國家仍未出現可競爭的對手，而國內車企因低品牌知名度處於不利，未來很大機會扭轉劣勢。

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編輯：陳華