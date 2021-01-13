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【疫市自救】未懼疫情陰霾　Shake Shack今年內增40間分店

商業 14:05 2021/01/13

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疫情影響人們生活模式，快餐店Shake Shack去年第四季整體收入止跌回升，但城市內的同店銷售卻下跌31%。雖然疫情未明朗，Shake Shack仍然計劃今年內開設35至40間直營分店。

【航空業告急】疫情加劇波音公司困境　去年被取消650架飛機訂單

據外電報道，Shake Shack第四季收入微升4%，整體同店銷售於第四季下跌17.4%，但已較第三季明顯改善。曼克頓市的同店銷售大挫49%，同較第三季的跌60%大幅收窄。近郊分店的同店銷售則由第三季的跌16%，變成持平，反映Shake Shack的生意恢復程度仍受地域差異所影響。

Shake Shack又計畫今年內開設35至40間直營分店，更會有首間汽車餐廳（drive-thru）。擴充版圖將會配合Shake Shack的網上預先落單計畫，希望可以吸引更多食客。該品牌去年已在邁亞美試行Shack手機App及路邊取貨，料今年可以更廣泛推出該服務。

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責任編輯：葉泳珊

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