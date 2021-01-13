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【Signal爆紅】Signal轉場必學　DIY自製貼圖分享至好友（附教學）

科技 13:33 2021/01/13

分享：

除了官方提供免費貼圖包之外，用戶可以透過Signal電腦版的貼圖編輯器，免費自製貼圖。

自從WhatsApp宣布更新私隱政策後，不少人陸續轉會使用Signal通訊軟件。但除了官方提供免費貼圖包之外，用戶還可以透過Signal電腦版的貼圖編輯器，免費自製心水貼圖！

<<【Signal爆紅】股民「擺烏龍」　Signal撞名公司股價一度爆升逾100倍

<<【社交媒體移民潮】MeWe及Signal熱爆　點解要用MeWe？　 MeWe標榜無廣告聊天群組選擇多 

若要新增自製Stickers入Signal，用戶需使用電腦版。步驟如下：

1）開啟Signal 電腦版，然後選擇檔案 > 建立/上傳貼圖包

2）可隨意拖放貼圖以重新排序，當滑鼠指標停在貼圖上便可以預覽淺色和深色主題，然後在每個貼圖選擇一個表情符號。

3）輸入標題及作者名，並選擇一個貼圖作為封面，再點擊上傳。

4）複製貼圖包連結分享至好友

    點擊圖片放大
    +2
  •  

需注意的是，用戶確認上傳後便無法再編輯貼圖包，另外貼圖需為PNG或WebP檔案，大小限制為300 KiB、512 x 512 px，每個貼圖包最多可有200個貼圖。除了自製貼圖之外，用戶亦可直接到Signal官網下載Sticker。

責任編輯：李寶如

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