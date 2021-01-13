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【國會暴亂】Twitter、Facebook 後　Google 暫停特朗普帳戶至少7日

股市 13:30 2021/01/13

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Google 宣布暫停美國總統特朗普的YouTube 帳戶。

繼Twitter（美：TWTR）及Facebook（美：FB）後，Google 宣布暫停美國總統特朗普的YouTube 帳戶，禁止特朗普在YouTube 發表評論。

Google周二宣布，特朗普頻道違反YouTube 政策的內容，將禁上載新影片至少7日，而且會禁用評論功能。不過，YouTube未有提及哪一段影片違反公司政策。根據YouTube政策，第二次被禁的期效為時兩周，第三次被禁將被永久停用。

特朗普的YouTube頻道有277萬位訂閱者。 頻道通常每日會發布來自特朗普本人和右翼媒體台的幾段影片。

美國國會暴亂發生後，網上有聲音號召民眾再次衝擊國會。社交平台Twitter此前決定永久封鎖特朗普的Twitter帳戶，其後多個社交平台亦跟隨「封殺」特朗普。Facebook及Instagram宣布，繼續凍結特朗普帳戶最少兩周，直到特朗普的總統任期結束。

相關文章：【科企監管】社交媒體全面封殺特朗普 歐洲官員﹕做法威脅民主、需修改監管政策

【國會暴亂】外電：德銀將不再與特朗普及其家族集團進行業務往來

【國會暴亂】特朗普首開腔　對被彈劾感憤怒 　美國將陷危險

編輯：吳敏芳

社交平台 特朗普 美國 Facebook Google YouTube Twitter Instagram 美國國會

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