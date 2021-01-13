【國會衝突】眾議院即將開始彈劾程序　部分共和黨議員倒戈加入

美國眾議院將在周三（13日）正式展開對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾程序，已有20名共和黨眾議員表態支持彈劾，包括黨內第三資深的眾議員切尼（Liz Cheney）。

切尼表示，美國史上從來沒有一位總統背叛了他的內閣和他對憲法的誓言。「特朗普召集了這群暴徒，並燃起了這次攻擊的導火索。」

【國會衝突】美國國會再次尋求罷免特朗普 共和黨不支持稱彈劾無助國家團結 【下一頁】

民主黨以「煽動騷亂（incitement of insurrection）」為由對特朗普進行彈劾，包括指責特朗普在騷亂前對支持者喊話，鼓動他們進行暴力行為。由於民主黨在眾議院為多數黨，預計彈劾案會在眾議院順利通過，要成功彈劾特朗普還需經參議院三分之二議員贊成才能通過。而特朗普也將成為史上唯一面臨兩次彈劾的總統，而彈劾案至少需要參議院17名共和黨議員倒戈才能正式通過。

▼ 點擊圖片放大 +2

外界預計特朗普彈劾案成功率不高，皆因參議院的共和黨議員不會投下贊成票。而民主黨除了希望能讓特朗普提早下台外，亦希望透過彈劾禁止特朗普參與2024年總統大選。早前民主黨眾議員希望副總統彭斯（Mike Pence）能運用憲法第25條修正案的權力移除特朗普的職務，但彭斯意欲不大。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機