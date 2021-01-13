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【國會衝突】眾議院即將開始彈劾程序　部分共和黨議員倒戈加入

環球政經 18:07 2021/01/13

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美國眾議院將在周三（13日）正式展開對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾程序，已有20名共和黨眾議員表態支持彈劾，包括黨內第三資深的眾議員切尼（Liz Cheney）。

切尼表示，美國史上從來沒有一位總統背叛了他的內閣和他對憲法的誓言。「特朗普召集了這群暴徒，並燃起了這次攻擊的導火索。」

【國會衝突】美國國會再次尋求罷免特朗普　共和黨不支持稱彈劾無助國家團結 【下一頁

民主黨以「煽動騷亂（incitement of insurrection）」為由對特朗普進行彈劾，包括指責特朗普在騷亂前對支持者喊話，鼓動他們進行暴力行為。由於民主黨在眾議院為多數黨，預計彈劾案會在眾議院順利通過，要成功彈劾特朗普還需經參議院三分之二議員贊成才能通過。而特朗普也將成為史上唯一面臨兩次彈劾的總統，而彈劾案至少需要參議院17名共和黨議員倒戈才能正式通過。

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外界預計特朗普彈劾案成功率不高，皆因參議院的共和黨議員不會投下贊成票。而民主黨除了希望能讓特朗普提早下台外，亦希望透過彈劾禁止特朗普參與2024年總統大選。早前民主黨眾議員希望副總統彭斯（Mike Pence）能運用憲法第25條修正案的權力移除特朗普的職務，但彭斯意欲不大。

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撰文 : 張健兒

人事調動 特朗普 彭斯 美國 罷免 下台 彈劾 美國國會 美國眾議院 總統大選

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