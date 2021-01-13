【日本城母企】國際家居零售：今年會加薪及派花紅 續增聘人手

▲ 日本城母企國際家居零售主席魏麗霞表示，「同事過去一年都辛苦」，基本上會加薪，幅度視乎市場而定，花紅一定會派。

日本城母企國際家居零售 （01373） 截至10月底止半年，利潤增長2.5倍，撇除政府補貼及租金減免，利瀾也有約60%的增長。國際家居零售主席魏麗霞表示，「同事過去一年都辛苦」，基本上會加薪，幅度視乎市場而定，花紅一定會派，由於集團未來有多個計劃在手，將繼續增聘人手。

日本城母企國際家居零售受惠補貼中期多賺2.5倍，見【下一頁】

截至去年10月底止，集團共有2382名員工，半年內增加87人。魏麗霞表示，保就業所得的金額基本上用於員工開支及未來部署聘請更多員工。

她稱，近年集團已由家居專門店轉型到便利綜合店，增加了個人護理、食品等範疇，未來3至5年續朝向該模式發展，對今年前景正面。她又指，便利綜合店發展模式可塑性更高，門店密度可提升，計劃今年開10至15間店，日前集團新品牌「日記士多」亦在將軍澳開幕。

截至去年10月底止，集團在香港有317間店，其中日本城佔271間，「123 by ELLA」有31間，其餘則為多來買「$MART」及生活提案「City Life」。魏麗霞指，計劃今年開10至15間店，現時租金仍然受壓，街舖的減幅更為顯著，短約業主大多願意減租，但集團目標續約3年，以穩定未來租金開支。

日本城計劃在門市舉行小型「花市」，見【下一頁】

今年年宵市場宣布取消，有見及此，日本城日前表示計劃在門市舉行小型花市。魏麗霞表示，日本城每年在農曆年前都會賣年花，近年年花銷情理想，今年年宵市場突然煞停，花商要有平台消化已預準的貨，集團樂意將年花的銷售擴大，並擴大150間店園藝部的銷售面積。目前綫上仍在研究中。

集團於去年7月開始生產自家品牌「SMILE 365」口罩，現時口罩廠共有4條生產綫。管理層表示，現時已有為企業製造口罩，未來希望與更多企業合作，以及積極考慮批發業務，同時，未來計劃推出家庭口罩套裝，新年亦會推出限定禮盒裝。

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編輯：袁諾曦