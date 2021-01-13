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【英國疫情新常態】數碼娛樂市場增長　帶動英國去年娛樂產業收入創新高

商業 13:35 2021/01/13

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據英國娛樂零售商協會數據反映，當地的娛樂產業收入在去年創新高紀錄，其中，數碼服務收入增長率視尤其顯著。

疫情改變人們生活及娛樂習慣。據英國娛樂零售商協會數據反映，當地的娛樂產業收入在去年創新高紀錄，其中，數碼服務收入增長率視尤其顯著。

【數碼轉型】科技了解客戶需求　牛奶公司數碼化進程　獎賞計劃yuu僅是開端

CNBC報道引述該協會最新數據，顯示英國的娛樂產業收入在去年達到創紀錄的90.5億英鎊（約953.5億港元），其中，數碼服務收入達到78億英鎊（約821.8億港元），帶動了16.8％的增長，亦是有記錄以來最快的增長率。

在數碼服務範疇之中，由Netflix、Disney+和Amazon Prime Video等大型企業領導的串流視頻服務收入，與2019年相比增長了37.7％；音樂串流媒體的收入也增長了15.5％，超過了12億英鎊（約126.4億港元）。至於電玩遊戲業的銷售額更首次突破了40億英鎊（約421.5億港元）。

英國娛樂零售商協會首席執行官Kim Bayley指，數碼娛樂市場正日益增長，會在娛樂服務花費80英鎊（約843港元）以上的人，多數都是以數碼服務為主，數碼服務正填補已關閉的電影院、音樂廳和零售店的缺口。

【逆市營商】疫情予企業數碼轉型機會　為明年復甦做好準備

責任編輯：蘇穎琪

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