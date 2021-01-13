  • 16°C
香港時間 : 2021113日 (三) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情新常態】數碼娛樂市場增長　帶動英國去年娛樂產業收入創新高

商業 13:35 2021/01/13

分享：

疫情改變人們生活及娛樂習慣。據英國娛樂零售商協會數據反映，當地的娛樂產業收入在去年創新高紀錄，其中，數碼服務收入增長率視尤其顯著。

【數碼轉型】科技了解客戶需求　牛奶公司數碼化進程　獎賞計劃yuu僅是開端

CNBC報道引述該協會最新數據，顯示英國的娛樂產業收入在去年達到創紀錄的90.5億英鎊（約953.5億港元），其中，數碼服務收入達到78億英鎊（約821.8億港元），帶動了16.8％的增長，亦是有記錄以來最快的增長率。

在數碼服務範疇之中，由Netflix、Disney+和Amazon Prime Video等大型企業領導的串流視頻服務收入，與2019年相比增長了37.7％；音樂串流媒體的收入也增長了15.5％，超過了12億英鎊（約126.4億港元）。至於電玩遊戲業的銷售額更首次突破了40億英鎊（約421.5億港元）。

英國娛樂零售商協會首席執行官Kim Bayley指，數碼娛樂市場正日益增長，會在娛樂服務花費80英鎊（約843港元）以上的人，多數都是以數碼服務為主，數碼服務正填補已關閉的電影院、音樂廳和零售店的缺口。

【逆市營商】疫情予企業數碼轉型機會　為明年復甦做好準備

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【逆市營商】疫情予企業數碼轉型機會　為明年復甦做好準備
2020/12/14
【逆市營商】疫情予企業數碼轉型機會　為明年復甦做好準備
【電競業】數碼港與環太平洋大學協會　推電競人才培育計劃
2020/12/14
【電競業】數碼港與環太平洋大學協會　推電競人才培育計劃
【企業聯乘】ZA Tech夥OVO 集團發展印尼保險科技業務　推動保險公司數碼轉型
2020/12/22
【企業聯乘】ZA Tech夥OVO 集團發展印尼保險科技業務　推動保險公司數碼轉型
【數碼轉型】科技了解客戶需求　牛奶公司數碼化進程　獎賞計劃yuu僅是開端
2020/12/24
【數碼轉型】科技了解客戶需求　牛奶公司數碼化進程　獎賞計劃yuu僅是開端
疫情 電影 電玩手遊 銷售 媒體 英國 電影院 Amazon Disney Netflix

上一篇文章

【疫市自救】未懼疫情陰霾　Shake Shack今年內增40間分店

下一篇文章

【航空業告急】疫情加劇波音公司困境　去年被取消650架飛機訂單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美企撤港】Supreme及Vans母企　亞太區營運中心由港遷至上海及新加坡
【美企撤港】Supreme及Vans母企　亞太區營運中心由港遷至上海及新加坡
【任天堂Switch】Switch中國銷量達100萬部　成功超越Sony、微軟？
【任天堂Switch】Switch中國銷量達100萬部　成功超越Sony、微軟？
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【東京奧運】東京奧運應取消或再延期？ 8成日本民眾贊成
【東京奧運】東京奧運應取消或再延期？ 8成日本民眾贊成
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮