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【大行報告】摩通指天然氣需求增 現金流勝預期 首選華潤燃氣評級「增持」

股樓投資 13:12 2021/01/13

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摩通發表報告指，由於冬季的天然氣需求，及現金流狀況恢復勝於預期下，預計華潤燃氣（01193）及中國燃氣（00384）的收入，將出現強勁反彈，認為來自供暖和商業用戶對天然氣的需求增加，以及潛在的併購，將成為她們短期股價的催化劑。該行首選股份為華潤燃氣，其次則為中國燃氣及新奧能源（02688）。

延伸閱讀 【大行點睇】中海油大幅跑輸國際同業 中金目標價睇起碼升三成？【下一頁

報告稱，該行將華潤燃氣於2021至2022年每股盈利預測提升4%至6%，預期2020年度的現金流將達20億元，可以進行大型收購，預測至2025年將每年收購價值約3至4億元的新項目。該行相對於新奧能源，更看好其母公司新奧股份，認為估值較低，市盈率僅14倍，但考慮到更高的利潤率、銷量增長和現金流，亦上調新奧能源目標價。

摩通對燃氣股的最新評級與目標價：

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華潤燃氣（01193）最新跌0.81%，報42.65元，盤中最高曾見43元；中國燃氣（00384）最新跌0.79%，報31.25元，盤中最高曾見31.6元；新奧能源（02688）最新升1.469%，報124.6元，盤中最高曾見125.8元。

延伸閱讀 【港交所388】瑞信看好中概股第二上市潮 升港交所目標價至525元【下一頁

報告指出，天然氣為中國公用行業最受歡迎的分類，淨資產收益率超逾15%，擁有由現金流及持續上升的股息率，過去一年業內股份表現出現差異，當中新奧能源由於其項目受疫情影響較小，其表現跑贏華潤燃氣及中國燃氣大約35%。而冬季天然氣需求增長約30%，當中中國燃氣最能受惠。

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撰文：溫藹紅

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