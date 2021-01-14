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【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家

理財智慧 15:27 2021/01/14

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新冠肺炎持續，市民大多都要留家抗疫，可謂「有街出不得」，有戶主因而為居住逾15年的500平方呎裝修，擲約36萬元大執位，打造成「音樂之家」。屋中不只有音響設備，更有一個大櫃收裝著逾百隻黑膠碟；單位原本為三房裝修後變兩房，兩個廁所一拼打通，廚房搬位兼變為開放式。

80後女主人Wing接受《iMoney》訪問時表示，居住在黃竹坑居屋單位有17年，由於疫情關係，未能出國，便萌生裝修翻新的想法，藉以提升新鮮感。為避免裝修設計不符合自己的標準，她選擇親手設計，並交給師傅裝修，「有幾個設計師來到，都不能回答我有關電線和冷氣喉收藏問題。」

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曾到日本留學過一段時間的Wing，在裝修設計上受到不少影響。「我之前在日本讀書，覺得別人家的設計好耐用，收納好好，跟住看了好多集日本的空間大改造，偷下師，了解為何由一間爛屋變大變靚。」裝修後，全屋的燈可以調冷暖色，傢俬顏色則以灰色或原木色為主。

在主人房方面，Wing訂造地台床，這非但可作為收納之用，還是一個小「舞台」。原來，她曾經於日本出道做歌手，惟反應與想像有落差，最終回港從事化妝行業。不能成功追夢，固然可惜，但也有人選擇把興趣融入在生活中，達成了「雖則正職不是它，但生活起碼有它的痕跡」。Wing在家中擁有3支結他，分別是木結他、電結他和低音結他，不過如果想過過手癮，又可以那在那裡彈奏？當然是在這個小「舞台」；此外，地台添加了燈糟，提升整間房的格調。

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另一間房是屋中的亮點之一，只因收藏至少有1000張黑膠碟。丈夫為黑膠唱碟愛好者，一直有大量收藏，而且周圍擺放在家中每個角落，這點令Wing直呼崩潰，「你以為是衣櫃，原來是放了黑膠；你以為是鞋櫃，怎知又是唱盆。」因此房中也設有一個訂造的大白櫃，是專放置這些黑膠唱碟。初時以為丈夫收藏過百張唱碟，誰知一問之下，才知道有起碼1000張，她笑說：「所以要訂做一個架，好好安放，如果不是的話，我會發癲」。

裝修前，都可以看出單位內滿布雜物，讓人感到較焗促；為了可令大應望落更寬闊，廚房變為開放式和搬動位置，又打通了兩間睡房作為主人房，而兩個廁所變成一個。Wing坦言自己與老公為「無飯夫婦」甚少下廚，因此把廚房改動由原本客廳強附近位置，移至近飯廳位置，變相他是縮小了廚房面積約，從而令大廳更具空間感「不用再近距離「聞」電視， 老公又可以聽下歌」。Wing在大廳中，仍保留不少音響設備，如黑膠唱盤、擴音機等。

裝修前圖片:

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裝修價單：

清拆工程：3.5萬元

油漆工程：3.8萬元

泥水工程：3.5萬元

鋁門窗工程：4000元

間隔工程：4000元

部分傢具：7.38萬元

訂造傢具：6萬元

廚房工程：2.5萬元

廁所工程：3.75萬元

水喉工程：3.1萬元

電力工程：5500元

雜項：8000元

總計：35.68萬元

 

*相片由受訪者提供

 

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責任編輯：黎淑雯

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