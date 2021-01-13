【盈富基金2800】更換管理人一定好？　中資ETF發行商收費普遍較高

▲ 受美國制裁令影響的盈富基金引來「換經理」辯論，圖為道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管陳俊文。

美國制裁被指涉及中國軍方的中資股，限制美資投資，名單包括恒指藍籌股中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） ，引發美資金融機構避開相關投資，管理盈富基金 （02800） 的道富環球公布，不再新投資受制裁實體，或令盈富基金偏離恒生指數表現，引來獨立股評人David Webb、行會成員任志剛發聲建議更換盈富基金管理人，但更換基金涉及一定成本，而近年興起的中資ETF發行商收費往往較高。

盈富基金由港府1998年「打大鱷」入市後部署退出市場而成立，據悉道富環球當年成功入選，除了打經驗牌之外，價格牌是其另一突圍之道。

盈富基金現為香港規模最大的股票ETF，市值約1030億元，多年以管理費、經常性開支低廉見稱，經常性開支約0.1%，一直為香港市場收費最低的ETF之一。若只計管理費、信託人費用，道富環球從盈富基金每年收費約6500萬元。

任志剛：道富不適合任盈富基金管理人，可見【下一頁】

盈富基金披露不投資受制裁實體，Webb建議換走道富，可見【下一頁】

在香港市場3家追縱恒生指數的ETF收費同樣處於低水平，恒生投資管理的恒指ETF （02833） 經常性開支同樣為0.1%，美資背景的貝萊德旗下的安碩核心恒生指數 （03115） 經常性開支更只有0.09%，不過貝萊德已宣布，因應美國行政命令，已暫停買入受制裁影響的股份。

近年中資ETF發行商興起，在A股ETF、槓桿反向產品以至恒生科技指數都成為市場主流，不過產品開支比率相對較高。

恒生科技指數ETF混戰 一文看清3033、3088、3032、3067特色，可見【下一頁】

南方東英旗下產品經常開支比率由0.35%至3%不等，低於1%的都屬於貨幣市場ETF，股票型ETF中，以南方科技ETF （03033） 的1.05%最低，規模達150億元的A股ETF－南方A50 （02823） 更為1.17%。

華夏香港旗下產品如華夏滬深300 （03188） 經常開支為0.83%、華夏恒生科技指數ETF （03088） 經常開支為0.6%。

恒生指數相關ETF發展多年，規模已見成熟，不涉及跨市場操作，開支比率較低可以理解。

若以同樣追蹤恆生科技指數的ETF中，中資南方東英的3033收費最高，以貝萊德的0.25%收費最低，恒生投資管理的恒生科技ETF （03032） 開支比率0.87%，則高於華夏的3088。

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記者：麥德銘