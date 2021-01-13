【美國疫情】所有入境旅客26日起需持陰性檢測報告

美國疫情持續，新冠肺炎確診人數不斷上升，即時美國已經開始接種新冠疫苗，亦無阻新冠疫情散播。美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，因應去年6月後美國入境旅客不斷上升，為減低新冠疫情傳播速度。由1月26日起，所有入境旅客皆需持有3日內，新冠肺炎陰性檢測報告才能登機。

CDC表示，從1月26日起，所有入境美國的旅客，必須在登記前提供三日內新冠肺炎陰性檢測報告，才會獲准登記。若旅客未能提供報告，或新冠肺炎康復的有效證明，將會被拒絕登機。

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CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）承認，措施未能完全消滅所有疫情爆發風險。但是，他相信配合居家隔離令，和其他日常措施，如佩戴口罩和保持社交距離等。可以令旅途更加安全，飛機、機場及其目的地的傳播風險亦會減低。

CDC全球移民檢疫處主任塞特龍（Martin Cetron）表示，儘管疫情肆虐全球，但美國入境旅客不減反增。他表示疫情下國際航班已經大為減少，但是去年12月1日至28日期間，平均每日有76,000名旅客入境美國，是6月的4倍。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University） 統計， 美國周二較早時間錄得僅4,500宗死亡個案。是自從疫情爆發後，美國首次在24小時內錄得超過4,000宗死亡個案。

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責任編輯：李俊儀