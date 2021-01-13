【國會暴亂】特朗普據報想特赦全家 長子卻拒絕

美國總統特朗普上周呼籲支持者國會外集會，被外界批評特朗普有意煽動國會暴亂。美媒引述消息指，特朗普正研究特赦自己及家人，以避免因國會暴亂而遭起訴。不過，報道指，特朗普長子小特朗普拒絕被特赦，認為沒有必要。

美國有線新聞網絡（CNN）指，在國會暴亂後，特朗普有意特赦自己及家人，但有幕僚向其表明，憂慮會影響公眾對赦免的看法。

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華盛頓法院署理檢察官舍溫（Michael Sherwin）上周問到特朗普（Donald Trump）或國會警察會否列入被告名單時，表示任何選項也不能排除，只要有份參與和找到合適證據就會提出起訴。

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特朗普周二強調，自己當日呼籲支持者包圍國會的言論「完全恰當」（totally appropriate）。

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CNN周二（12日）報道指，小特朗普（Donald Trump Jr）向友人表示，父親未有向其提及特赦他的事宜，但他並不想得到特赦，認為沒有必要。

CNN引述另一消息人士指，特朗普不只想特赦家人，特朗普的私人律師朱利亞尼亦可能獲特赦。

責任編輯：林嘉莉