【美國制裁】中金：中海油獲三大利好因素力撐、看好可追落後　中海油半日升近8%

▲ 中金預測，中海油2020年桶油成本約27美元，而在降本增效及油價回升下，今年桶油成本漲幅有限。

中海油 （00883） 早前被納入美國總統特朗普的禁買名單，券商中金發表報告，指從過去兩周的港股通流向來看，更多資金從中石化 （00386） 流向中海油，可見中海油明顯獲南下資金增持。中海油今日股價發力，中午收報7.87元，升7.8%。

中海油對列禁買名單表示遺憾【下一頁】

中金指，雖然不能排除中海油從指數剔除的風險，但相較1個月前，有關風險已降低不少，更重要是，過去3個月，中海油股價平均跑輸國際同業約43.3個百分點。隨疫苗逐步推廣，加上全球經濟復甦，市場對今年油價前景更加樂觀，故中海油現值被低估，是長綫買入的好機會。

中海油在成本控制方面一直表現良好，中金預測，中海油2020年桶油成本約27美元，而在降本增效及油價回升下，今年桶油成本漲幅有限。

美國制裁成北水買貨名單？【下一頁】

中金維持中海油2020年盈利預測不變，基於今年預期油價向上，調高中海油今股盈利預測27%至1.01元人民幣，並預期2022年每股盈利可達1.12元人民幣。

中金維持中海油目標價10.3元，評級「跑贏大市」。

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編輯：陳韻妍