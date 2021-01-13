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【社交移民潮】Signal下載暴增4200% WhatsApp用戶掀轉會潮

環球社會熱點 12:32 2021/01/13

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通訊程式WhatsApp強制用戶同意分享資料給母公司Facebook後，引起大量用戶不滿，掀起全球棄用WhatsApp熱潮。WhatsApp用戶紛過檔至其競爭對手，帶動加密通訊程式Signal及Telegram的下載量暴增。其中Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）呼籲WhatsApp用戶，改用加密通訊程式Signal，令Signal過去一星期錄750萬人下載，按周激升4,200%。

WhatsApp強制分享用戶資料的消息傳出後，用戶紛趕及在限期前轉投其他通訊程式，刺激WhatsApp競爭對手下載量急升。

英國數百萬WhatsApp用戶轉會 Signal成新寵 【下一頁】

分析手機應用程式行銷排行軟件Sensor Tower表示，加密通訊程式Signal由1月6日至10日，短短4日間，錄得750萬次下載，按周暴增4,200%。此外，Signal更得到不少名人加持，包括Tesla創辦人馬斯克，於Twitter公開呼籲放棄使用WhatsApp並轉投Signal，帶動人們蜂擁下載。

至於另一加密通訊程式Telegram同樣亦受惠於WhatsApp新措施，同一時間亦錄得900萬次下載，下載量按周增加91%。

印度成為短時間內下載Telegram及Signal最多次數的國家，分別錄得230萬及150萬次下載。美國則成為Signal第2大市場，期間錄得約1百萬次下載量。

Facebook：無意解鎖特朗普帳戶 【下一頁】

新措施之下，WhatsApp試圖多次解釋並釋除公眾疑慮。它在周一發表聲明，表示會100%確保加密繼續利用點對點加密來保護私人通訊信息。

責任編輯：郭麗明

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