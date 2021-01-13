【港交所股價】瑞信料明年港股日均成交逾1900億元　予港交所目標價525元

▲ 港交所獲瑞信調升目標價

今年初港股成交持續暢旺、中概股回流消息不絕，港交所 （00388） 股價維持強勢，瑞信加入「鬥牛」之列，最新將港交所目標價由462元調高至525元，維持跑贏大市評級。瑞信表示，港交所去年第4季日均成交1410億元，按年大增83%、按季持平，認為港股成交較該行預期更具韌性，抵銷期貨成交量遜預期影響，料今年、明年港股日均成交可達1590億、1910億元，主要受惠於北水持續買入以及新股供應理想。

瑞信預計港交所2020至22年盈利年均增長22%，新目標價525元，相當於港交所今年預測市盈率50倍、明年預測市盈率44倍。

港交所半日股價升1.2%，報455.6元，成交7.4億元。港交所年初至今股價累計再升7%。

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瑞信指剛與港交所市場部門董事總經理俞泰碩舉行會議，提及近期內地投資者參與港股比例，較10年前增加15百分點至26%，互聯互通不論北上、南下日均成交都按年大增約1.2倍，令港交所流通速率提高。

從2020年交易數據，內地投資者明顯偏好醫療保健、非必須消費、科技等新經濟公司，瑞信認為，南下港股通中，深圳港股通佔比提高，也反映內地散戶對香港中小股投資增加。

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瑞信續指，恒生科技指數ETF是去年亞洲區最成功的ETF產品之一，港交所推出恒生科指期貨，日均成交最新升至約2000張，並於下周一（18日）推出期權產品，令新經濟產品生態完善。

中概股回流方面，瑞信指出，愈來愈多環球投資者在香港交易中概股，並以阿里巴巴 （09988） 為例，在香港流通的股份比例，以雙位數百分比增加，而且早於美國制裁措施出爐前已有類似走勢，認為「在亞洲交易亞洲產品（Trading Asia in Asia」將會加速發生。

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編輯：麥德銘