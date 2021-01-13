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【美國制裁】制裁股輪住升　中車半日飈15%最勁

股市 12:25 2021/01/13

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【美國制裁】制裁股輪住升　中車半日飈15%最勁

美國制裁涉及中國軍方中資股的投資禁令生效，港股通「北水」繼續追入相關股份，受制裁股份不跌反升，除了三大電訊商外，中海油 （00883） 、中車 （01766） 等均有不俗升幅。

美國制裁成北水買貨名單？【下一頁】

三大電訊商半日升逾1%至4%，中移動 （00941） 半日收47.35元，升1.2%；聯通 （00762） 升2.2%，午收5.05元；中電信 （00728） 半日升逾4%，午收2.28元。以39元低位計，中移動已反彈逾兩成；聯通也從低反彈近28%。

另外，中海油半日7.8%，午收7.87元，升幅是三桶油中最多。中石油 （00857） 、中石化 （00386） 半日分別升5.2%及2.9%。

另外，中車 （01766） 半日升14.8%，午收3.79元；中國鐵建 （01186） 半日升6.3%，午收5.08元；中交建 （01800） 半日升4.3%，午收3.89元。

受制裁股份中，僅中芯 （00981） 下跌，半日軟0.9%，午收26.75元。南京熊貓 （00553） 則持平。

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編輯：吳敏芳

 

南京熊貓（00553） 中芯國際（00981） 中國交通建設（01800） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中國海洋石油（00883） 中國中車（01766） 港股 電訊商

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