【騰訊股價】騰訊《王者榮耀》、《PUBG Mobile》再奪冠 上月全球吸金近34億元

▲ 騰訊旗下《王者榮耀》12月蟬聯全球收入榜榜首。

騰訊 （00700） 旗下兩款王牌手遊繼續錄得強勁營收表現，商店情報機構Sensor Tower數據顯示，《王者榮耀》在12月的全球營收達到2.58億美元（約20億港元），按年增長58%，蟬聯榜首。中國市場貢獻《王者榮耀》96%的營收，台灣和泰國則分別佔1.4%、1.2%。

騰訊另一款重磅遊戲《PUBG Mobile》（內地版本《和平精英》）則緊隨其後，上月全球營收超過1.77億美元（約13.7億港元），按年增長7.5%。《PUBG Mobile》營收當中，56%來自中國市場，9.6%來自美國市場。

12月全球最吸金的五款遊戲

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排名第三至第五位的手遊分別為米哈遊的《原神》、Niantic的《Pokémon GO》以及Roblox Corporation的《Roblox》（機器磚塊），營收分別達到1.64億、1.6億、1.4億美元。

騰訊半日報598元，升1.4%，成交69億元。

騰訊音樂傳計劃在香港第二上市，集資約156億元，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷