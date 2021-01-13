【在家工作】思科主張遙距工作文化　未來工作模式將更具彈性

▲ 思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛指出，混合工作模式是未來大勢所趨，希望在未來的工作場所達到一致性的體驗，不論是辦公室與或家居，甚至可以混合至任何場所當中。

隨著新冠肺炎疫情蔓延，全球各地企業均實施在家工作（WFH）安排。據思科早前的調查發現，香港僱員希望可以繼續保持這種嶄新工作模式所帶來的多項正面成效，而管理層與僱員之間亦逐漸建立互信關係，同意在家工作並不會影響工作效率，更能提高工作的自主性。

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思科早前公布《未來勞動力2020》（Workforce of the Future 2020）調查，於去年9月至10月期間，訪問遍及亞太區14個地區與國家，超過14,000名受訪企業員工，當中包括1,000多名香港僱員，訪問他們從2021年起對僱主的期望。若單從香港為例，發現在疫情爆發前只有12%的受訪員工希望或已能實現在家工作模式，但現時的比例已躍升至87.4%，反映他們希望有更大的工作自主權，並偏好結合辦公室及遙距工作的混合工作模式。

超過一半的受訪員工（57%）表示，希望在未來「新常態」下繼續維持現有的工作模式，並已了解在家工作的好處及挑戰。而42%的受訪員工表示，管理層對團隊表現出更大的信任，相信他們能做好工作，可見相關發展愈趨正面。有55%的員工亦表示，能在日常生活中安排更多時間進行運動，從而在工作及生活間取得更佳平衡。同時，亦有47%受訪者希望繼續減少出勤，從而更有效善用時間。

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思科大中華區副總裁暨香港及澳門總經理莊銓盛指出，調查發現，香港僱員認為，2021年業務預算應重點投放於有助提升生產力及效率的科技（36%）、改善工作場所數碼技能的培訓（35%），以及引進科技令辦公室成為更安全的空間，而32%受訪者甚至表示，期望這類數碼工具可同時管控與改善網絡安全隱患。莊銓盛強調，混合工作模式是未來大勢所趨，希望在未來的工作場所達到一致性的體驗，不論是辦公室與或家居，甚至可以混合至任何場所當中。

記者：施雯雯