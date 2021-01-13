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【大行點睇】中海油大幅跑輸國際同業 中金目標價睇起碼升三成？

股樓投資 12:11 2021/01/13

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中金發表報告，指更多資金從中石化 （00386） 流入到中海油 （00883） ，後者明顯獲得北水增持。該行指，雖然指數剔除中海油的風險仍然存在，但相比1個月前風險已降低不少。中海油近3個月較國際同業已跑輸同業43.3%，隨著疫苗推廣、全球需求反彈下，現時中海油股價被市場低估，是長綫買入的機會。

中金預計，中海油於2020年財年每桶油成本大約在27美元，在國際油價預計向上，今年成本的變化有限下，中海油的盈利有望進一步提升，維持2020年盈利預測不變，2021年每股盈利上調27%至1.01元人民幣，2022年每股盈利預計升至1.12元人民幣，因此維持中海油10.3元的目標價不變。

中海油今日中午收市報7.87元，較上日收市升7.8%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

中國海洋石油（00883） 港股 每股盈利 買入 目標價 增持

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