【國會衝擊】迪士尼、沃爾瑪亦割席避險　停止向共和黨人捐獻

自美國上周發生國會山莊衝突後，美國企業紛紛停止向共和黨議員作政治捐獻。最新加入行動的包括電商巨頭沃爾瑪（Walmart）及迪士尼。

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據彭博報道，迪士尼昨日表示，今年內將不會向反對認證拜登當選的共和黨議員捐款。迪士尼在聲明中提到，國會山莊的暴動直接攻擊美國最受尊敬的宗旨之一─和平過度權力。而事件發生後，「國會議員有了團結的機會，但有部分拒絕接受。」

沃爾瑪亦指出，鑑於上周國會山莊襲擊一事，沃爾瑪的政治行動委員會將無限期暫停向那些投票反對投票合法性的國會議員捐助。

除了迪士尼及沃爾瑪外，不少美國企業紛紛「割席 」，包括摩根大通、可口可樂及3M。這些企業均指當特朗普質疑選舉結果後，他們已暫停部分或全部捐贈。

通用汽車（General Motors Co.）亦稱其已暫停捐款，但未具體說明捐款對象。

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責任編輯：葉泳珊