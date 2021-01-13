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【航空業告急】疫情加劇波音公司困境　去年被取消650架飛機訂單

商業 12:30 2021/01/13

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新冠肺炎疫情加劇美國飛機製造商波音公司困境。該企表示，去年只交付了157架飛機，而客戶取消的飛機訂單數量超過650架，為歷來情況最差一年。

【2021展望】航空酒店業復甦要靠新科技　Z世代的購買力驚人

路透社報道，由於疫情期間企業急需現金流，故投資者對飛機交付進行了嚴格的審查。 波音在12月獲90架飛機訂單，惟同月被取消105架737 MAX訂單和2架787飛機訂單。

總括而言，波音公司去年度共交付了157架飛機，不旦比2019年減少約60％，也不足競爭對手空中巴士（Airbus）交付量的三分之一水平。在12月，波音交付了39架飛機，包括27架737 MAX、4架767F、4架777戰鬥機。

實際上，波音公司在2018年曾錄得亮眼成績，當年交付了806架飛機並創下新高紀錄，使年收入突破1000億美元，不過，有分析師預測，波音在2020年收入僅為580億美元，在2021年達780億美元。

【航空業告急】2021下半年見好轉？　料美國航空公司去年蝕逾350億美元

【旅業寒冬】南韓航空公司料明年市場前景仍黯淡　續縮減航線數量

責任編輯：蘇穎琪

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