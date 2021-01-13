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[HKTV Mall] 舉辦網上花市 傳將推出數據共享庫 港視半日大升逾8%

股樓投資 13:18 2021/01/13

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香港電視(01137)行政總裁王維基日前於社交平台宣布，旗下網購平台HKTV mall將辦「網上花市」，邀請本地花農即日起至今年２月底短期合作，所有年花只收３％佣金，另加２％信用卡費用，即合共最低５％費用門檻就可以於花市開業。憧憬措施可加強收益來源，港視今日開市即大幅上揚，半日收報13.56元大升8.4%。　

【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好  詳情請看[下一頁]

【騰訊700】騰訊續攻大健康產業 參與內地醫療科技公司3億元人幣融資  詳情請看[下一頁]

此外，HKTV Mall近日亦傳將公布，夥拍Deloitte Digital、Google Cloud及微軟（美:MSFT），在港推大型數據共享平台。該名為HKTV Mall數據共享庫的共享平台，會將HKTV Mall新零售模式營運下所得的消費者數據，如銷售交易及用戶流量等，開放予公眾免費使用。

大行富瑞及大和，近期分別予港視買入和優於大市評級，目標價同為14元。

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撰文 : 李尚毅

HKTV Mall 香港電視（01137） 經濟

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