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【私募基金】新元資本售英國生物制藥Kymab、回報2.9倍　完成新基金首輪募集

股市 13:47 2021/01/13

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高盛亞洲醫療健康行業前主管宋紅方（圖）創立的私募基金新元資本退出英國製藥公司，回報約2.88倍

香港生物科技投資漸成風，由高盛亞洲醫療健康行業前主管宋紅方創立的私募基金新元資本公布，2016年設立新元一期基金最新與Sanofi達成出售英國生物製藥公司Kymab權益，Sanofi將支付11億美元首期付款，若達成預設里程碑將額外支付3.5億美元，新元從中回報約2.88倍。

新元一期基金規模約2億美元，新元資本公布，於本月完成新元二期基金首輪募資，目標規模約4億美元，繼續投資全球創新醫療企業。

新元一期基金2016年與海普瑞 （09989） 共同領投Kymab，並於2019年、20年再加碼投資。Kymab成立於2010年，開發全人源化單克隆抗體治療劑，並專注於免疫介導的疾病和免疫腫瘤學，是次退出交易包含Kymab的兩個產品100%權益，分別是有機會治療多種炎性疾病及免疫相關疾病的抗體治療KY1005，以及目前正處於一/二期臨床試驗階段、用於治療癌症的KY1044 。

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編輯：麥德銘

生物科技 私募基金 海普瑞（09989）

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