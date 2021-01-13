【HSBC滙豐】彭博：滙豐正遴選王冬勝接班人以應付未來中美關係　廖宜建及王雲峰呼聲最高

▲ 市場普遍認為，現年69歲的王冬勝被認為難以取代，王冬勝早前已經延長了在滙豐HSBC的任期。

HSBC滙豐 （00005） 近年處於中美爭議的夾縫中，彭博資訊報道，滙豐因牽涉到華為事件，受到中方責難，滙豐亞太區行政總裁王冬勝在修復中美關係中一直扮演重要角色，滙豐未來為了繼在中國發展，已經非正式啟動亞太區行政總裁王冬勝接班人的遴選工作，其中滙豐亞太區環球銀行業務負責人廖宜建和中國區行政總裁王雲峰的呼聲最高。

對於遴選王冬勝接班人，滙豐拒絕評論。

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報道引述知情人士透露，滙豐將自己的未來寄托在中國上，滙豐在中美兩個超級大國之間周旋，王冬勝一直扮演關鍵角色，因此正在培養一批人脈廣泛的銀行家，在與中國官方的關係上作長遠打算，而48歲的廖宜建及55歲的王雲峰最有可能成為王冬勝的接班人。

市場普遍認為，現年69歲的王冬勝被認為難以取代，王冬勝早前已經延長了在滙豐的任期。報道指，

王冬勝正在指導廖宜建和王雲峰，並在內部及外部廣撒網，希望在他退休前加強中國團隊。王冬勝是中國全國政協委員，自2010年擔任滙豐亞太區行政總裁以來，一直游說滙豐擴大大灣區業務。

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滙豐正在重整全球業務，正在逐步收縮甚至退出無利可圖的美國和歐洲業務，同時希望抓住中國經濟發展之路，但華為事件令滙豐在中國面對一些批評。滙豐高調支持國安法在香港立法，也令滙豐受到部分美國及英國政客的譴責。

4月起擔任滙豐亞太區環球銀行業務負責人的廖宜建在香港出生，曾主管中國業務五年，與官員和監管機構打交道的經驗豐富。報道指，廖宜建與滙豐行政總裁祈耀年和滙豐董事查史美倫關係密切。

出生於南京的王雲峰2005年加入滙豐，2016年6月開始負責中國銀行和市場業務，去年3月才上任中國區行政總裁。報道指，王雲峰被認為更會跟官員和國企打交道，更能把握中國不透明的監管和政治環境，公眾形象頗佳。

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編輯：陳韻妍