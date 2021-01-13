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今日推介JS環球生活 | 聯想、廣汽、希瑪眼科、碧桂園服務及藍月亮最新部署（立即觀看）

股市 12:49 2021/01/13

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恒生指數中午報28268點，跌7點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介JS環球生活 （01691） ，另亦會分析聯想集團 （00992） 、廣汽集團 （02238） 、希瑪眼科 （03309） 、碧桂園服務 （06098） 及藍月亮集團 （06993） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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