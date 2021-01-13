【國會暴亂】美媒：麥康奈爾歡迎彈劾 助削特朗普對共和黨影響

美國國會上周確認拜登獲得足夠選舉人票，當選下屆美國總統。期間有美國總統特朗普支持者不滿結果，闖入國會山莊並引發暴亂導致5人死亡。特朗普被指煽動示威者，民主黨議員就此對特朗普啟動彈劾程序。有美國傳媒報道，共和黨領袖麥康奈爾認為特朗普應該被彈劾，更對此感到高興，認為彈劾有助共和黨擺脫特朗普帶來的影響，但並未透露他是否會投票支持。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指，麥康奈爾（Mitch McConnell）認為特朗普的行為值得被彈劾，對民主黨啟動彈劾程序感到高興。

報道指，麥康奈爾認為彈劾有助共和黨擺脫特朗普和「特朗普主義」（Trumpism），希望在投票前可以親自閱讀彈劾文件，但未有透露會否投票讚成。

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消息人士表示，麥康奈爾對上周國會暴亂感到憤怒，亦因此在承認拜登當選後，一直未有再發表任何意見。幾名共和黨參議員表示，如果麥康奈爾一旦投票讚成彈劾，幾乎肯定特朗普在參議院將會被67票定罪。

大部分共和黨參議員並未表態會否支持彈劾特朗普，麥康奈爾據報亦未對黨友施壓。有特朗普和麥康奈爾的熟人透露，麥康奈爾對特朗普在國會暴亂中的行為感到厭惡，兩人自從暴亂事件後一直未有對話。

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引述消息指，麥康奈爾曾就國會應如何處理彈劾特朗普和拜登對話，指兩人意見有分歧。

民主黨日前正式啟動針對特朗普的彈劾條款，指控特朗普煽動叛亂，眾院料於當地時間周三表決，由於民主黨在眾院佔多數，料可順利獲通過。之後再需三分二參議員支持，外界料定罪機會不大。

責任編輯：李俊儀