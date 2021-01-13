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三星新一代Exynos 2100旗艦晶片亮相　效能較上一代提升30%

科技 11:14 2021/01/13

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近日，三星透過綫上舉行Exynos On 2021活動，發布新一代旗艦晶片。

三星（Samsung）於昨（12日）發布新一代Exynos 2100旗艦晶片。該款晶片採用三星 5nm EUV 製程，内置8核心 CPU、採用Mali-G78 GPU設計，大大提升AI及圖像處理效能。三星或藉此與對手高通新一代的Snapdragon 888晶片競爭。

三星近日透過綫上舉行Exynos On 2021活動，發布新一代旗艦晶片。據官方介紹，Exynos 2100的CPU由Cortex-X1主核心組成，運行頻率達到2.9GHz。另外加上3個Cortex-A78 高性能核心，以及4個節能 Cortex-A55 核心，性能較上一代產品提升30%。

<<【CES 2021】Intel最新i9-11900K旗艦晶片　今年第一季發布

<<【CES 2021】Sony推出新一代Bravia電視　搭載全球首款人腦等級認知XR晶片

三星也表示，Exynos 2100内置Mali-G78設計，可支援最新API技術，使圖像性能增加40%，為遊戲、擴張實境（AR） 以及虛擬實境（VR）提供更佳視覺體驗。另外，晶片配備三核NPU，大幅提升人工智能（AI）處理能力，每秒支援最高 26TOPS 操作，其處理效率為上一代產品的2倍。

官方指出，目前該款晶片已進入量產階段。外界預料，三星會在1月14日發表的Galaxy S21系列手機中，搭載最新Exynos 2100旗艦晶片。

責任編輯：李寶如

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