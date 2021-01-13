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【港交所388】瑞信看好中概股第二上市潮 升港交所目標價至525元

股樓投資 12:37 2021/01/13

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瑞信發表研究報告指，與港交所（00388）董事總經理兼客戶業務發展，定息產品及貨幣發展部主管俞泰碩進行會談，會上指因內地投資者增加、更多新經濟公司上市、以及香港產品多元化，都有助提升本港交投量。港交所現升1.1%，報455元，成交7.1億元。

【全球手遊】騰訊兩手遊登12月榜首 全球手遊市場難逢敵手？  詳情請看[下一頁]

該行指，多間已在美國上市的企業來港作第二上市的趨勢持續，料可帶動更多「亞洲股亞洲交易」的主題，因此分別上調港交所2020至2022年盈利預期0.9%、1.4%、2.9%，以反映去年第四季日均交易量的上升、互聯互通的貢獻及上市企業增加。

【大行點睇】債息上揚帶動美匯指數重回90水平　大摩一改唱淡　美元可博反彈？ 詳情請看[下一頁] 

該行將目標價由462元上調至525元，相當於今明兩年預測市盈率各50倍及44倍，維持「跑贏大市」評級。瑞信稱，上調對港交所2020年至2022年純利預測各0.9%、1.4%及2.9%，以反映去年第四季交投強勁。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

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