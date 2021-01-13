稱正與拜登團隊進行交接 美國國務卿蓬佩奧取消任內最後訪歐行程

美國國務院於周二（12日）發表聲明指，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將取消任內最後一個到訪歐洲的外交行程，並正專注和拜登團隊進行交接。據路透社報導，擬歐洲多個高層官員拒絕會面，加上歐洲多個領袖曾發表聲明譴責國會山莊發生的衝突事件，令行程取消，惟國務院否認該說法。

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據美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，國務院於未來8日專注進行平穩有序旳過渡交接工作，由於需要官員及人手處理相關事務，因此決定取消本周內所有出訪行程，包括蓬佩奧的歐洲之行。

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《彭博社》報導指，曾擔任奧巴馬時期的副國務卿布林肯（Antony Blinken），將在拜登政府擔任國務卿一職，於上周首次和蓬佩奧會面，討論交接事宜；蓬佩奧並在個人Twitter表示，是次會面促進有序過渡交換工作，以確保維護國家利益。

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責任編輯：潘曉豐