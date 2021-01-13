  • 18°C
香港時間 : 2021113日 (三) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

稱正與拜登團隊進行交接 美國國務卿蓬佩奧取消任內最後訪歐行程

環球政經 13:14 2021/01/13

分享：

美國國務院於周二（12日）發表聲明指，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將取消任內最後一個到訪歐洲的外交行程，並正專注和拜登團隊進行交接。據路透社報導，擬歐洲多個高層官員拒絕會面，加上歐洲多個領袖曾發表聲明譴責國會山莊發生的衝突事件，令行程取消，惟國務院否認該說法。

【國會衝突】美國國會再次尋求罷免特朗普　共和黨不支持稱彈劾無助國家團結：【下一頁

據美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，國務院於未來8日專注進行平穩有序旳過渡交接工作，由於需要官員及人手處理相關事務，因此決定取消本周內所有出訪行程，包括蓬佩奧的歐洲之行。

以涉嫌鼓吹暴力的訊息為由 Facebook：暫無意解封特朗普帳號：【下一頁

《彭博社》報導指，曾擔任奧巴馬時期的副國務卿布林肯（Antony Blinken），將在拜登政府擔任國務卿一職，於上周首次和蓬佩奧會面，討論交接事宜；蓬佩奧並在個人Twitter表示，是次會面促進有序過渡交換工作，以確保維護國家利益。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

[HKTV Mall] 舉辦網上花市 傳將推出數據共享庫 港視半日大升逾8%

下一篇文章

【大行報告】摩通指天然氣需求增 現金流勝預期 首選華潤燃氣評級「增持」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR