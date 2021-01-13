【國會暴亂】特朗普指暴亂當日無講錯野 斥民主黨彈劾方案荒謬

美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指煽動支持者闖入國會山莊，導致發生國會暴亂。特朗普於國會暴亂後首次公開露面並發表講話，表示民主黨提出的彈劾方案荒謬，更指自己當日呼籲支持者包圍國會的言論「完全恰當」（totally appropriate）。

彭斯拒引憲法免職特朗普 「不屈服於政治遊戲」 【下一頁】

特朗普於本周二離開白宮，前往得州視察邊境圍牆前發表講話，亦是他自上周國會暴亂發生後首次公開露面。

他特別就民主黨人提交的彈劾草案作出評論。特朗普指國會眾議員推動的彈劾方案「荒謬」（ridiculous），亦會對美國帶來巨大危險及引發憤怒，認為這樣做非常可怕，強調不要暴力場面的出現。

此外，特朗普認為自己上周三在華盛頓舉行的集會中，呼籲支持者前往國會大樓的言論完全恰當。當日特朗普多次在集會重申美國大選舞弊，並呼籲支持者以和平及愛國態度步行至國會，向國會議員表達意見，反對拜登當選。最終示威者闖入國會並演變成國會暴亂，造成5人死亡及多人受傷，包括最少60名警員受傷。

民主黨眾議員啟動彈劾程序 料最快周三表決 【下一頁】

民主黨眾議員提交長達4頁的彈劾草案，指控特朗普上周鼓勵其支持者到國會示威，行為猶如「煽動叛亂」（Incitement of insurrection）。議案料最快當地時間周三（13日）進行表決，據報已經取得足夠票數通過。

責任編輯：郭麗明