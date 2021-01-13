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【Apple】庫克：今晚有重大發布、非推新品　iPhone據報上季奪中國逾兩成市佔率　

股市 11:00 2021/01/13

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蘋果行政總裁Tim Cook 預告，周三晚將有重大公告

蘋果（Apple，美：AAPL）行政總裁Tim Cook （庫克）接受美國《哥倫比亞廣播公司》訪問後表示，蘋果今日（6日）將有重大公布，但預告並非推出新產品。分析認為，蘋果可能其一種可能性是對iOS 14進行隱私更改。

big announcement” of some sort – but it’s “not a product.（會有重大宣布，但不會是新產品）

庫克在訪問上提及上周國會山莊動亂事件，稱事件中有參與角色的人士，必須承擔應有責任，沒有人能凌駕法律之上。

台灣媒體《電子時報》（DigiTimes） 報道，去年第四季蘋果iPhone 12系列在中國的銷售達到1,800萬部，超過市場預期，意味蘋果取得中國手機銷售市場份額超過20%，而且預計銷量將在農曆新年期間繼續保持增長，令今年首季出貨量與去年第四季度持平。

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報道指出，蘋果削弱了內地手機廠商華為、小米、Oppo和Vivo的市場份額，這些公司在iPhone系列發佈前佔據了中國智能手機市場90%以上的份額，但在第四季度，這些公司的合計份額跌至約78%。不過，在手機零部件日益短缺下，分析對蘋果供應商能否跟上需求表示質疑。

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編輯：吳敏芳

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 庫克 中國 Vivo 小米 Oppo 華為 iPhone iPhone 12

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