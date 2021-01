【Apple】庫克：今晚有重大發布、非推新品　iPhone據報上季奪中國逾兩成市佔率　

蘋果(Apple,美:AAPL)行政總裁Tim Cook (庫克)接受美國《哥倫比亞廣播公司》訪問後表示,蘋果今日(6日)將有重大公布,但預告並非推出新產品。分析認為,蘋果可能其一種可能性是對iOS 14進行隱私更改。

