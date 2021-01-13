【全球手遊】騰訊兩手遊登12月榜首 全球手遊市場難逢敵手？

研究機構Sensor Tower研究報告指，去年12月騰訊控股 （00700） 旗下的《王者榮耀》及《PUBG Mobile》收入排名全球首兩位，前者收入按年升58%至2.58億美元，96%收入來自中國、1.4%來自中國台灣，而後者收入按年升7.5%至1.77億美元，56%收入來自中國，9.6%收入來自美國。

至於米哈遊近期推出的手遊《原神》排行第三，風靡全球多年的《Pokemon Go》排行第四，讓玩家自行設計遊戲的《Roblox》則排行第五。

騰訊今日上午股價升近2%，突破600元的水平。

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