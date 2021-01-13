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【新股IPO】星盛商業管理6668明起招股　一手入場費3919元

新股IPO 10:34 2021/01/13

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星盛商業於明日起招股。

星盛商業管理 （新上市編號：06668） 計劃發售2.5億股，集資額最多9.7億元，招股價介乎3.2元至3.88元招股，一手（1000股），入場費3919.1元，公司將於今日起建簿（book-building），明日（14日）起至下周二（19日）招股，聯席保薦人為建銀及中信建投。公司預期1月26日掛牌。

公司是次引入4名基石投資者，包括Pilgrim Ever Project Company認購500萬美元、SCGC Capital認購105萬美元、Shenzhen Qichang Investment認購1520萬美元、Virtues Origin SPC and Virtues Capital認購1000萬美元，合共認購4070萬美元（約3.17億港元）股份。

公司集資所得55%尋求其他中小型商業運營服務供應商的戰略收購及投資、20%整租服務模式用作零售商業物業翻新、10%進行擁有優質商用物業的項目公司的少數股權投資、5%提升互聯網及資訊系統、10%一般業務用途及營運資金。

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責任編輯：謝卓榮

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