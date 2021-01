香港永明金融 - 團體醫療流動應用程式榮獲 經濟通「2020金融科技大獎」

香港永明金融有限公司(「香港永明金融」)憑藉香港永明金融 - 團體醫療流動應用程式(「流動應用程式」)榮獲經濟通「2020金融科技大獎」的傑出團體醫療保險手機應用程式大獎。金融科技的創新發展愈益蓬勃,透過整合業界資源、資訊及技術,有助驅動金融機構之間的協作及推動金融科技應用,拓展本港金融科技的生態系統。經濟通「2020金融科技大獎」得獎者於香港金融科技服務上有著標誌性的改革及創新,成為本地創新金融楷模。



香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅表示:「我們很榮幸獲得該獎項,該獎項認同了我們為團體醫療客戶在研發流動應用程式的努力。 該流動應用程式為客戶提供更佳的用戶體驗,管理團體醫療保障及索償盡在掌握之中。 這將加深我們向客戶提供數碼化的醫療保障解決方案的承諾。」



香港永明金融 - 團體醫療流動應用程式是一個專為客戶而設的應用程式,其一系列的功能包括邀請受保家屬使用應用程式、電子醫療咭、電子賠償申請、閱覽保障一覽表、搜尋網絡醫生及閱覽賠償申請記錄,為客戶帶來更簡單便捷的新體驗。



要了解更多及下載流動應用程式,請瀏覽:

https://www.sunlife.com.hk/zh-hant/about-us/tools-resources/my-sun-life-hk-group-health-app/

▲ 香港永明金融的公司代表上台領獎。

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構,為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務,當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2020年9月30日止,永明金融管理的總資產為11,860億加元。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.sunlife.com。



Sun Life Financial Inc. 於多倫多(TSX)、紐約(NYSE)及菲律賓(PSE)的證券交易所上市,交易代號為「SLF」。Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



(資料由客戶提供)